Доктор Мясников спас российскую пассажирку в аэропорту Дубая
Врач и телеведущий Александр Мясников оказал медицинскую помощь россиянке в аэропорту Дубая, пишет Telegram-канал Mash.
По информации издания, Мясников оказал 74-летней пассажирке первую помощь и руководил действиями местных медиков.
В публикации сообщается, что туристы не могут вылететь из Дубая из-за проливных дождей. У некоторых не хватает денег, чтобы купить еду и воду.
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), вылета из Объединенных Арабских Эмиратов ожидают около 2,5 тысячи россиян. Глава организации Майя Ломидзе заявила, что пассажирам предоставили питание и размещение, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru