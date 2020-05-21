Мясников развеял миф о двух способах ношения медицински масок
Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал информацию о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей. На YouTube-канале стопкоронавирус.рф он заявил, что считает эти данные «бредом».
Он напомнил о «новой фишке от теоретиков заговора или просто от фантазёров-психов». Она заключается в том, что, если вы больны, маску следует носить белой стороной к лицу, а если хотите защитить себя, наоборот, наружу, отмечает RT. Мясников подчеркнул, что медицинская маска остаётся эффективной при любом способе ношения при условии плотного прилегания к носу, сообщает телеканал 360.
Ранее НСН писала, что врач Александр Мясников назвал самую эффективную меру защиты от новой коронавирусной инфекции. По его мнению, это соблюдение социальной дистанции. Об этом эксперт написал в своем Telegram-канале.
«Запомните: если вы не будете соблюдать социальную дистанцию — никакие маски вам не помогут и не защитят», — предупредил эксперт.
Александр Мясников порекомендовал анализировать вероятности применения социального дистанцирования и применять их. Также российский врач напомнил о масках и перчатках как еще одной мере защиты. Мясников обратил внимание на то, что важно не прикасаться руками к лицу, отмечает Газета.ru.
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