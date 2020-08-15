Мясников рассказал об эффективных способах замедлить старение мозга

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал эффективные способы замедлить старение мозга. Об этом эксперт рассказал на телеканале «Россия 1».

Мясников считает, проблема актуальна для людей разных возрастов, в том числе для молодых, живущих в стрессовых условиях при недостатке движения и отсутствии здорового образа жизни.