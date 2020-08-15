Мясников рассказал об эффективных способах замедлить старение мозга

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал эффективные способы замедлить старение мозга. Об этом эксперт рассказал на телеканале «Россия 1».

Мясников считает, проблема актуальна для людей разных возрастов, в том числе для молодых, живущих в стрессовых условиях при недостатке движения и отсутствии здорового образа жизни.

Мясников указал на четыре ключевых показателя здоровья человека

По мнению доктора Мясникова, для замедления старения мозга следует проявлять интерес к жизни, сохранять социальную активность, много думать и читать, пишет Газета.ru.

Эксперт обращает внимание на необходимость правильного питания, богатого морепродуктами, в которых содержатся полиненасыщенные жирные кислоты.

Также Мясников рекомендовал для повышения мозговой активности регулярные физические нагрузки.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВрачиЗдоровье
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