Названо страшное последствие головокружения
Симптомом старческой деменции может являться головокружение, которое возникает при подъеме на ноги. Об этом изданию Daily Mail заявили ученые из Университета Калифорнии.
Исследователи более десяти лет наблюдали свыше 2000 пациентов возрасте от 12 до 70 лет. Ученые сделали вывод, что риск развития деменции почти на 40 процентов выше у пациентов с низким систольным давлением, которое часто является причиной головокружения.
В свою очередь, недостаток притока крови к мозгу ухудшает когнитивные функции.
Крупные кровеносные сосуды с течением лет теряют эластичность, у людей начинаются проблемы с давлением. Как результат – возникновение в пожилом возрасте ортостатической гипотензии. При этом заболевании происходит резкое падение артериального давления, когда человек принимает вертикальное положение. Исследователи отметили, что 5% людей в возрасте старше 50 лет и 20% людей старше 70 лет сталкиваются с этим недугом.
Именно оно, считают исследователи, провоцирует развитие деменции.
Ранее врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в эфире НСН назвал «за» и «против» продление режима самоизоляции для граждан в возрасте 65+.
«Особенно тяжело тем, кто проживает один. Тут прогрессирует дефицит познавательной сферы. Потому что изоляция людей в столь пожилом и старческом возрасте способствует развитию у них деменции. Отсутствие физических нагрузок вызывает детренирование сердечно-сосудистой системы. Это все приводит к тому, что прогрессируют возрастозависимые заболевания у людей», - пояснил эксперт.
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