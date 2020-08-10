Названо страшное последствие головокружения

В свою очередь, недостаток притока крови к мозгу ухудшает когнитивные функции.

Крупные кровеносные сосуды с течением лет теряют эластичность, у людей начинаются проблемы с давлением. Как результат – возникновение в пожилом возрасте ортостатической гипотензии. При этом заболевании происходит резкое падение артериального давления, когда человек принимает вертикальное положение. Исследователи отметили, что 5% людей в возрасте старше 50 лет и 20% людей старше 70 лет сталкиваются с этим недугом.

Именно оно, считают исследователи, провоцирует развитие деменции.

Ранее врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в эфире НСН назвал «за» и «против» продление режима самоизоляции для граждан в возрасте 65+.

«Особенно тяжело тем, кто проживает один. Тут прогрессирует дефицит познавательной сферы. Потому что изоляция людей в столь пожилом и старческом возрасте способствует развитию у них деменции. Отсутствие физических нагрузок вызывает детренирование сердечно-сосудистой системы. Это все приводит к тому, что прогрессируют возрастозависимые заболевания у людей», - пояснил эксперт.

