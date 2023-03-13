«Молиться Богу»: Мясников рассказал, как лечить лихорадку Денге
Вакцина от лихорадки есть, но она не очень эффективна, сказал НСН врач Александр Мясников.
Врач общей практики, телеведущий Александр Мясников заявил в беседе с НСН, что от лихорадки Денге нет вакцины и лекарства.
Ранее стало известно, что в Красноярском крае зафиксировано еще три случая лихорадки Денге, в том числе у ребенка. Всего с начала года в регионе зарегистрировано пять случаев лихорадки, все заболевшие вернулись из Таиланда, заявил главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев. Мясников отметил, что лечить лихорадку надо как любое другое вирусное заболевание.
«В группе риска дети, люди с хроническими заболеваниями. Нужно пить больше жидкости, понижать температуру, как при любом другом вирусном заболевании. Сделать ничего не можешь, только молиться Богу. Лекарств нет. Вакцина не работает. Я лично ей болел. Ничего хорошего в ней нет. Температура, ломает суставы, мочеиспускание с кровью. Не весело», - сказал Мясников.
Собеседник НСН отметил, что российские туристы слишком беспечны в своих поездках в страны, где распространена лихорадка.
«Денге – это Африка, Азия, Австралия, жаркие страны. Ежегодно лихорадкой Денге заболевает 350 миллионов человек в год. Более безалаберных людей, чем русские туристы я не видел. Нужно носить рубашки с длинным рукавом, брюки», - пояснил Мясников.
Ранее Александр Мясников в эфире НСН заявил, что если частные клиники получат право выписывать рецепты онлайн, то от такого нововведения будет ощутимая польза для людей с хроническими заболеваниями, при этом телемедицина не подходит для постановки первичного диагноза.
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