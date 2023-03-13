«Молиться Богу»: Мясников рассказал, как лечить лихорадку Денге

Вакцина от лихорадки есть, но она не очень эффективна, сказал НСН врач Александр Мясников.

Врач общей практики, телеведущий Александр Мясников заявил в беседе с НСН, что от лихорадки Денге нет вакцины и лекарства.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае зафиксировано еще три случая лихорадки Денге, в том числе у ребенка. Всего с начала года в регионе зарегистрировано пять случаев лихорадки, все заболевшие вернулись из Таиланда, заявил главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев. Мясников отметил, что лечить лихорадку надо как любое другое вирусное заболевание.

В Красноярском крае зарегистрировали еще три случая лихорадки Денге

«В группе риска дети, люди с хроническими заболеваниями. Нужно пить больше жидкости, понижать температуру, как при любом другом вирусном заболевании. Сделать ничего не можешь, только молиться Богу. Лекарств нет. Вакцина не работает. Я лично ей болел. Ничего хорошего в ней нет. Температура, ломает суставы, мочеиспускание с кровью. Не весело», - сказал Мясников.

Собеседник НСН отметил, что российские туристы слишком беспечны в своих поездках в страны, где распространена лихорадка.

«Денге – это Африка, Азия, Австралия, жаркие страны. Ежегодно лихорадкой Денге заболевает 350 миллионов человек в год. Более безалаберных людей, чем русские туристы я не видел. Нужно носить рубашки с длинным рукавом, брюки», - пояснил Мясников.

Ранее Александр Мясников в эфире НСН заявил, что если частные клиники получат право выписывать рецепты онлайн, то от такого нововведения будет ощутимая польза для людей с хроническими заболеваниями, при этом телемедицина не подходит для постановки первичного диагноза.

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Фото: Соцсети/drmyasnikov
ТЕГИ:Александр МясниковВирусБолезнь
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