Мясников ответил на прогноз по COVID-19 анекдотом о сексе пенсионеров
Врач и телеведущий Александр Мясников ответил на прогноз американских ученых по коронавирусу анекдотом о сексе пенсионеров, передает «Царьград».
Ранее специалисты из США заявили, что в ночь с 31 декабря на 1 января число заболевших коронавирусом в России может превысить миллион человек. По их мнению, столько людей заразятся COVID-19 лишь за сутки.
«Доктор, почему мой сосед в 70 лет говорит, что может переспать с женой три раза за ночь, а я ни одного?» — «Так в чем проблема? Говорите и вы!» — пошутил он.
Мясников объяснил, что «говорить можно все, что угодно, иногда и откровенный бред». Кроме того, он посоветовал не полагаться на вымышленные и недостоверные данные.
Между тем, в России вновь установился рекорд по суточным заражениям. По данным оперштаба, за минувшие сутки COVID-19 заболели 15 150 человек.
За последнюю неделю число заболевших каждый раз побивает предыдущие рекорды. Всего в стране с COVID-19 зарегистрировано 1,37 миллиона человек.
За последние сутки новые случаи заражения диагностированы во всех 85 регионах России. В Москве и Санкт-Петербурге также выявлено рекордное количество заболевших – 5049 и 647 человек соответственно. За последние 24 часа в России умерли от коронавируса 232 человека.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru