Мясников ответил на прогноз по COVID-19 анекдотом о сексе пенсионеров

Мясников объяснил, что «говорить можно все, что угодно, иногда и откровенный бред». Кроме того, он посоветовал не полагаться на вымышленные и недостоверные данные.

Между тем, в России вновь установился рекорд по суточным заражениям. По данным оперштаба, за минувшие сутки COVID-19 заболели 15 150 человек.

За последнюю неделю число заболевших каждый раз побивает предыдущие рекорды. Всего в стране с COVID-19 зарегистрировано 1,37 миллиона человек.

За последние сутки новые случаи заражения диагностированы во всех 85 регионах России. В Москве и Санкт-Петербурге также выявлено рекордное количество заболевших – 5049 и 647 человек соответственно. За последние 24 часа в России умерли от коронавируса 232 человека.

