Названы наиболее уязвимые к кризису от пандемии города России
Наиболее уязвимыми к коронавирусному кризису городами являются Омск, Красноярск, Волгоград, Нижний Новгород и Новосибирск, сообщается в исследовании Центра городской экономики КБ «Стрелка».
Среди наименее уязвимых к кризису городов исследователи выделили Воронеж, Самару, Ростов-на-Дону, а также Казань и Пермь.
Как отмечается в исследовании, пандемический кризис с особой силой ударил по экономике городов. Отмечается, что кризиса можно избежать с помощью диверсификационной экономики, многочисленных источников доходов города и безвозмездных поступлений из других бюджетов.
Исследователи объяснили, что в наиболее уязвимых городах источниками дохода являются НДФЛ, налоги на прибыль и налог на совокупный доход, объем которых снизился из-за сложившейся экономической ситуации.
Города, которые легче переживают COVID-кризис, опираются во время формирования бюджета на другие источники. Например, Грозный, Курск и Челябинск получают безвозмездные поступления. В крупных городах вроде Воронежа, Самары или Смоленска хорошо развиты производство и b2b-сектор, что помогает им переносить падение потребительских доходов в условиях пандемии.
Кроме того, в исследовании отметили, что население города и его уязвимость в условиях кризиса не связаны между собой. Ключевую роль играет самостоятельность городского бюджета – чем автономнее бюджет города, тем выше его бюджетные риски.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, как в столице борются с коронавирусом.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+15 150 / сут.
Умерли
23 723+232 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+8 485 / сут.
- Число смертей от коронавируса в Петербурге за минувшие сутки упало почти вдвое
- Новый рекорд суточных заражений COVID-19 установлен в России
- В Азербайджане не поддержали идею размещения российских наблюдателей в Карабахе
- Названы наиболее уязвимые к кризису от пандемии города России
- Автор романа «В поисках оргазма» подозревается в изнасиловании школьницы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru