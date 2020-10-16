Названы наиболее уязвимые к кризису от пандемии города России

Наиболее уязвимыми к коронавирусному кризису городами являются Омск, Красноярск, Волгоград, Нижний Новгород и Новосибирск, сообщается в исследовании Центра городской экономики КБ «Стрелка».

Среди наименее уязвимых к кризису городов исследователи выделили Воронеж, Самару, Ростов-на-Дону, а также Казань и Пермь.

Как отмечается в исследовании, пандемический кризис с особой силой ударил по экономике городов. Отмечается, что кризиса можно избежать с помощью диверсификационной экономики, многочисленных источников доходов города и безвозмездных поступлений из других бюджетов.

Исследователи объяснили, что в наиболее уязвимых городах источниками дохода являются НДФЛ, налоги на прибыль и налог на совокупный доход, объем которых снизился из-за сложившейся экономической ситуации.

Города, которые легче переживают COVID-кризис, опираются во время формирования бюджета на другие источники. Например, Грозный, Курск и Челябинск получают безвозмездные поступления. В крупных городах вроде Воронежа, Самары или Смоленска хорошо развиты производство и b2b-сектор, что помогает им переносить падение потребительских доходов в условиях пандемии.

Кроме того, в исследовании отметили, что население города и его уязвимость в условиях кризиса не связаны между собой. Ключевую роль играет самостоятельность городского бюджета – чем автономнее бюджет города, тем выше его бюджетные риски.

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