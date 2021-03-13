Мясников оценил ситуацию с COVID-19 в Европе
Врач и телеведущий Александр Мясников в программе "Вести" назвал методы борьбы с пандемией коронавируса в Европе "мракобесием". Об этом сообщает РИА Новости.
Мясников отметил, что ограничительные меры в европейских странах стали строже, чем в первую волну пандемии. Врач привел в пример Париж, сравнив ситуацию во французской столице с "атомной войной" из-за отсутствия людей на улицах.
По мнению телеведущего, российская медицина справилась с пандемией лучше, чем европейские системы. Мясников заявил, что в РФ смертность от коронавируса ниже, чем во многих европейских странах.
Также Мясников сослался на "старый добрый" метод военной медицины. По его словам, в РФ эта система отработана со времен Великой отечественной войны. Мясников выразил уверенность, что медицина европейских стран уступает российской.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru