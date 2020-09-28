Мясников оценил новые рекомендации мэрии Москвы по COVID-19
Коронавирус опасен «практически исключительно» для людей старше 65 лет и «ослабленных людей», то есть тех, кто страдает хроническими заболеваниями, написал врач и телеведущий Александр Мясников в Telegram.
Так он прокомментировал новые рекомендации мэрии Москвы по борьбе с коронавирусом. Ранее столичные власти попросили с 28 сентября перевести работников на «удаленку», а пожилым людям стараться не выходить из дома. При этом запрета на прогулки и занятия спортом на улице нет.
В то же время в Москве закрыли уже 62 магазина за несоблюдение масочного режима. В частности, кассиры не надевали маски. Лишь за минувшие выходные власти были вынуждены приостановить работу 13 магазинов.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала радио «Комсомольская правда», что иммунитет выработался у почти 25% москвичей.
Вместе с тем она отметила, что нынешний прирост случаев инфицирования в России заранее прогнозировался. Она пояснила, что коронавирус функционирует как респираторный, у которого четко выражена сезонная активность.
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