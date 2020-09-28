Мясников оценил новые рекомендации мэрии Москвы по COVID-19

Коронавирус опасен «практически исключительно» для людей старше 65 лет и «ослабленных людей», то есть тех, кто страдает хроническими заболеваниями, написал врач и телеведущий Александр Мясников в Telegram.

Так он прокомментировал новые рекомендации мэрии Москвы по борьбе с коронавирусом. Ранее столичные власти попросили с 28 сентября перевести работников на «удаленку», а пожилым людям стараться не выходить из дома. При этом запрета на прогулки и занятия спортом на улице нет.

Познер предложил жестко наказывать за отказ носить маски

В то же время в Москве закрыли уже 62 магазина за несоблюдение масочного режима. В частности, кассиры не надевали маски. Лишь за минувшие выходные власти были вынуждены приостановить работу 13 магазинов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала радио «Комсомольская правда», что иммунитет выработался у почти 25% москвичей.

Вместе с тем она отметила, что нынешний прирост случаев инфицирования в России заранее прогнозировался. Она пояснила, что коронавирус функционирует как респираторный, у которого четко выражена сезонная активность.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
ТЕГИ:КарантинсамоизоляцияЗащитная маска
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры