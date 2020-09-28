Мясников оценил новые рекомендации мэрии Москвы по COVID-19

Коронавирус опасен «практически исключительно» для людей старше 65 лет и «ослабленных людей», то есть тех, кто страдает хроническими заболеваниями, написал врач и телеведущий Александр Мясников в Telegram.

Так он прокомментировал новые рекомендации мэрии Москвы по борьбе с коронавирусом. Ранее столичные власти попросили с 28 сентября перевести работников на «удаленку», а пожилым людям стараться не выходить из дома. При этом запрета на прогулки и занятия спортом на улице нет.