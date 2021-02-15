Эксперты ВОЗ нашли 13 штаммов коронавируса в Китае

По меньшей мере тысяча человек были заражены 13 разными штаммами COVID-19 в городе Ухань в декабре 2019 года, заявил в интервью CNN глава международной экспертной группы ВОЗ Питер Бен Эмбарек.

Он добавил, что Китай предоставил экспертам организации данные по 174 случаям заражения в тот период. Эксперт отметил, что в группу не вошли инфицированные, которые перенесли заболевание в легкой форме. По его словам, реальное число заболевших гораздо больше.