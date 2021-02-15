Эксперты ВОЗ нашли 13 штаммов коронавируса в Китае
По меньшей мере тысяча человек были заражены 13 разными штаммами COVID-19 в городе Ухань в декабре 2019 года, заявил в интервью CNN глава международной экспертной группы ВОЗ Питер Бен Эмбарек.
Он добавил, что Китай предоставил экспертам организации данные по 174 случаям заражения в тот период. Эксперт отметил, что в группу не вошли инфицированные, которые перенесли заболевание в легкой форме. По его словам, реальное число заболевших гораздо больше.
Эксперты ВОЗ провели несколько дней в Ухане, где началась эпидемия коронавируса, чтобы изучить причину возникновения инфекции. Специалисты пришли к выводу, что версия об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории является крайне маловероятной. В то же время представители ВОЗ не смогли обнаружить животное, от которого вирус изначально был передан человеку. Комиссия ВОЗ продолжает расследовать различные версии о возникновении возбудителя COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru