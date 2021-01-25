Мясников оправдал силовика, ударившего женщину на акции в Петербурге

Мясников заявил,что "при исполнении" сотрудник правоохранительных органов реагирует на любые внешние раздражители иначе, чем в повседневной жизни. По мнению врача, сработал "рефлекс, наработанный годами тренировок".

Телеведущий также подчеркнул, что женщина стала дня него "объектом, препятствующий выполнению задачи" и "потенциальным противником". Он заявил, что "парень задачу выполнял", и предположил, что в случае общественного осуждения другие силовики "в критический момент" могут побояться дать отпор.

Мясников рассказал, что в молодости травмировал постороннего человека во время драки, поскольку "в бою и время, и события идут по-другому". Пострадавшая Маргарита Юдина, получившая удар от полицейского, ранее заявила, что не простила правоохранителя и планирует обратиться в Следственный комитет.

