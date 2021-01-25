Мясников оправдал силовика, ударившего женщину на акции в Петербурге
Врач и телеведущий Александр Мясников оправдал действия сотрудника ГУМВД, который ударил на акции протеста 54-летнюю женщину. Об этом он написал в своем канале в Telegram.
Мясников заявил,что "при исполнении" сотрудник правоохранительных органов реагирует на любые внешние раздражители иначе, чем в повседневной жизни. По мнению врача, сработал "рефлекс, наработанный годами тренировок".
Телеведущий также подчеркнул, что женщина стала дня него "объектом, препятствующий выполнению задачи" и "потенциальным противником". Он заявил, что "парень задачу выполнял", и предположил, что в случае общественного осуждения другие силовики "в критический момент" могут побояться дать отпор.
Мясников рассказал, что в молодости травмировал постороннего человека во время драки, поскольку "в бою и время, и события идут по-другому". Пострадавшая Маргарита Юдина, получившая удар от полицейского, ранее заявила, что не простила правоохранителя и планирует обратиться в Следственный комитет.
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