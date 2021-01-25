Пострадавшая на акции 23 января петербурженка обратится в СК
Пострадавшая в ходе митингов 23 января петербурженка Маргарита Юдина, получившая удар от полицейского, заявила, что не простила правоохранителя и планирует обратиться в Следственный комитет.
В интервью «Новой газете» женщина рассказала, что не знает нападавшего и уверена в необходимости наказания для силовика.
«Ко мне не приходили, чтобы взять показания, приходили полицейские только с просьбой простить своего сотрудника. Все равно нужно, чтобы это дело имело законный ход, а не мелодраматический», — подчеркнула Юдина.
В ходе несанкционированной акции 23 января Маргарита Юдина подошла к сотруднику правоохранительных органов с вопросом о причине задержания одного из демонстрантов. Силовик ударил петербурженку ногой в живот, женщина упала, ударившись головой.
Юдину госпитализировали в реанимацию, и уже на следующий день выписали из НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. В больницу к ней приходил некий полицейский и извинился за инцидент, объяснив свои действия тем, что из-за газа «запотело забрало». Петербурженка приняла извинения, однако неизвестно, был ли посетитель ударившим женщину силовиком.
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