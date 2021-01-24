«Это не наши методы». Полицейские извинились перед пострадавшей на незаконной акции петербурженкой
Начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга Сергей Музыка принес извинения Маргарите Юдиной, которая пострадала во время несанкционированной акции 23 января. Она приняла извинения. Запись их разговора публикует Mash.
«От лица руководства Главка, от себя лично, от всего личного состава приношу вам свои извинения. Это не наши методы», - заявил Музыка.
Он также рассказал о начале проверки в связи с ЧП, пообещал наказать виновных и предложил помощь.
По словам Юдиной, у нет и не было претензий к полиции.
Накануне она пыталась перекрыть движение правоохранителям, которые вели задержанного в Санкт-Петербурге, и получила от силовика удар ногой в живот.
Ранее в воскресенье сообщалось, что женщина находится в реанимации НИИ скорой помощи в Санкт-Петербурге имени Джанелидзе.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,7 млн+21 127 / сут.
Умерли
69 462+491 / сут.
Выздоровели
3,1 млн+22 445 / сут.
- Ученые выявили пугающие различия в смертности от COVID-19 у представителей разных рас
- В Совфеде заявили о причастности западных спецслужбы к незаконным акциям в России
- В Греции россиянина арестовали на севшей на мель яхте
- «Это не наши методы». Полицейские извинились перед пострадавшей на незаконной акции петербурженкой
- В Москве из-за повреждения машины ФСБ на несогласованной акции возбудили дело
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru