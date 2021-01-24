«Это не наши методы». Полицейские извинились перед пострадавшей на незаконной акции петербурженкой

«От лица руководства Главка, от себя лично, от всего личного состава приношу вам свои извинения. Это не наши методы», - заявил Музыка.

Он также рассказал о начале проверки в связи с ЧП, пообещал наказать виновных и предложил помощь.

По словам Юдиной, у нет и не было претензий к полиции.

Накануне она пыталась перекрыть движение правоохранителям, которые вели задержанного в Санкт-Петербурге, и получила от силовика удар ногой в живот.

Ранее в воскресенье сообщалось, что женщина находится в реанимации НИИ скорой помощи в Санкт-Петербурге имени Джанелидзе.

