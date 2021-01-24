«Это не наши методы». Полицейские извинились перед пострадавшей на незаконной акции петербурженкой

Начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга Сергей Музыка принес извинения Маргарите Юдиной, которая пострадала во время несанкционированной акции 23 января. Она приняла извинения. Запись их разговора публикует Mash.

Пострадавшая от полицейского на несогласованной акции в Петербурге находится в реанимации

«От лица руководства Главка, от себя лично, от всего личного состава приношу вам свои извинения. Это не наши методы», - заявил Музыка.

Он также рассказал о начале проверки в связи с ЧП, пообещал наказать виновных и предложил помощь.

По словам Юдиной, у нет и не было претензий к полиции.

Накануне она пыталась перекрыть движение правоохранителям, которые вели задержанного в Санкт-Петербурге, и получила от силовика удар ногой в живот.

Ранее в воскресенье сообщалось, что женщина находится в реанимации НИИ скорой помощи в Санкт-Петербурге имени Джанелидзе.

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ФОТО: pixabay.com
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