Мясников объяснил, почему надо радоваться росту случаев заражения COVID-19

Данные о количестве заразившихся коронавирусом COVID-19 – «абсолютно бессмысленная цифра» с той точки зрения, что она говорит лишь о выявленных положительных тестах и неизбежно будет расти. Такое мнение в интервью изданию «Подъём» высказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Песков назвал естественным рост заболеваемости COVID-19

По мнению Мясникова, следует даже радоваться тому, что цифра растёт: «Чем больше бессимптомных и лёгких форм, тем быстрее мы достигнем стадного популяционного иммунитета».

Мясников добавил, что считает более значимой статистику по тяжёлым больным и умершим, поскольку она говорит о степени опасности инфекции. По наблюдениям врача, эти показатели сейчас не растут.

Врач заявил о вспышках COVID-19 в российских регионах

В последние дни показатель ежедневно выявляемых случаев заражения COVID-19 в России растёт. Накануне был зафиксирован максимальный суточный прирост за период с 3 августа.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
ТЕГИ:СтатистикаКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры