Мясников объяснил, почему надо радоваться росту случаев заражения COVID-19
Данные о количестве заразившихся коронавирусом COVID-19 – «абсолютно бессмысленная цифра» с той точки зрения, что она говорит лишь о выявленных положительных тестах и неизбежно будет расти. Такое мнение в интервью изданию «Подъём» высказал врач и телеведущий Александр Мясников.
По мнению Мясникова, следует даже радоваться тому, что цифра растёт: «Чем больше бессимптомных и лёгких форм, тем быстрее мы достигнем стадного популяционного иммунитета».
Мясников добавил, что считает более значимой статистику по тяжёлым больным и умершим, поскольку она говорит о степени опасности инфекции. По наблюдениям врача, эти показатели сейчас не растут.
В последние дни показатель ежедневно выявляемых случаев заражения COVID-19 в России растёт. Накануне был зафиксирован максимальный суточный прирост за период с 3 августа.
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