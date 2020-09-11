Мясников объяснил, почему надо радоваться росту случаев заражения COVID-19

По мнению Мясникова, следует даже радоваться тому, что цифра растёт: «Чем больше бессимптомных и лёгких форм, тем быстрее мы достигнем стадного популяционного иммунитета».

Мясников добавил, что считает более значимой статистику по тяжёлым больным и умершим, поскольку она говорит о степени опасности инфекции. По наблюдениям врача, эти показатели сейчас не растут.