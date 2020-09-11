Песков назвал естественным рост заболеваемости COVID-19

Между тем, суточный прирост новых заболевших COVID-19 в России составил 5 504 случаев в 85 регионах. Об этом заявили в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Больше всего новых случаев заражения в Москве (698) и Санкт-Петербурге, а также в Московской области (175), Нижегородской области (161) и Ростовской области (158), пишет РИА ФАН.

В последний раз число случаев COVID-19 за сутки превышало отметку в 5,5 тысяч 29 июля: тогда было выявлено 5 509 инфицированных.



