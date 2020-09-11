Песков назвал естественным рост заболеваемости COVID-19

В России фиксируется незначительный рост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией, но система здравоохранения готова к этому. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы действительно видим незначительный рост в некоторых регионах, это совершенно естественно, потому что многие вернулись из поездок, начался учебный процесс», — цитирует RT официального представителя Кремля.

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Между тем, суточный прирост новых заболевших COVID-19 в России составил 5 504 случаев в 85 регионах. Об этом заявили в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Больше всего новых случаев заражения в Москве (698) и Санкт-Петербурге, а также в Московской области (175), Нижегородской области (161) и Ростовской области (158), пишет РИА ФАН.

В последний раз число случаев COVID-19 за сутки превышало отметку в 5,5 тысяч 29 июля: тогда было выявлено 5 509 инфицированных.


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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаболеваниеКоронавирусДмитрий Песков
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