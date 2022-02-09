Мясников назвал фактор, снижающий риск развития рака груди

Онкологическое заболевание груди у женщин – самый распространенный вид злокачественной опухоли в мире. Около половины случаев этого типа рака развивается без явных факторов риска у людей в возрасте старше 40 лет. По данным ВОЗ, в 2020 году этот диагноз был поставлен 2,3 миллионам женщин, 685 тысяч из которых умерли.

Ранее немецкие врачи заявили, что частый кашель в течение нескольких недель может свидетельствовать о развитии рака легких, а изжога, не связанная с употреблением острой или жирной пищи - о возможном раке гортани или горла.