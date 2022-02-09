Мясников назвал фактор, снижающий риск развития рака груди
Кормление грудью может снизить риск развития рака молочных желез. Об этом сообщает телеканал «Россия 1» со ссылкой на врача и телеведущего Александра Мясникова.
Онкологическое заболевание груди у женщин – самый распространенный вид злокачественной опухоли в мире. Около половины случаев этого типа рака развивается без явных факторов риска у людей в возрасте старше 40 лет. По данным ВОЗ, в 2020 году этот диагноз был поставлен 2,3 миллионам женщин, 685 тысяч из которых умерли.
Ранее немецкие врачи заявили, что частый кашель в течение нескольких недель может свидетельствовать о развитии рака легких, а изжога, не связанная с употреблением острой или жирной пищи - о возможном раке гортани или горла.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,3 млн+183 тыс. / сут.
Умерли
337 тыс.+669 / сут.
Выздоровели
10,8 млн+97 163 / сут.
- Мясников назвал фактор, снижающий риск развития рака груди
- «Сильно изменился». Депутат Куринный рассказал о самочувствии Жириновского
- «Мелкий порученец НАТО»: Ле Пен раскритиковала итоги визита Макрона в Москву и Киев
- Гинцбург заявил, что регистрация вакцины «Спутник V» в ВОЗ неизбежна
- Песков: в Кремле придают особое значение визиту главы Казахстана Токаева
- Тату-мастер раскритиковал рисунок на груди Моргенштерна
- Эрдоган ждет Путина в Турции на день всех влюбленных
- ВС предложил втрое увеличить сумму долга для личного банкротства
- Ханский дворец закрыли для туристов в Крыму
- В Госдуме призвали не верить информации о допинг-скандале на Олимпиаде в Пекине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru