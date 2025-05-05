Серия землетрясений произошла в Мьянме

Несколько землетрясений магнитудой от 1,9 до 4,8 произошло в Мьянме. Об этом заявили в отделе наблюдения за землетрясениями при метеорологическом департаменте Таиланда.

«Самое сильное землетрясение… магнитудой 4,8 было зафиксировано на глубине 10 километров. Эпицентр находился в Мьянме недалеко от границы с Таиландом», - отметили в ведомстве.

В этом же районе зафиксировали несколько толчков магнитудой от 1,9 до 3,0. Так,

сейсмособытие магнитудой 1,9 произошло в таиландской провинции Чианграй на глубине 2 км. Данных о разрушениях или жертвах не поступало.

Специалисты внимательно следят за ситуацией, особенно на севере страны, находящемся близ активных линий разломов. Населению этих территорий рекомендуют следить за информацией и предупреждениями от властей.

Ранее землетрясение магнитудой 5,4 произошло на западе американского штата Техас, пишет Ura.ru.

