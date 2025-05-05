Серия землетрясений произошла в Мьянме
Несколько землетрясений магнитудой от 1,9 до 4,8 произошло в Мьянме. Об этом заявили в отделе наблюдения за землетрясениями при метеорологическом департаменте Таиланда.
«Самое сильное землетрясение… магнитудой 4,8 было зафиксировано на глубине 10 километров. Эпицентр находился в Мьянме недалеко от границы с Таиландом», - отметили в ведомстве.
В этом же районе зафиксировали несколько толчков магнитудой от 1,9 до 3,0. Так,
сейсмособытие магнитудой 1,9 произошло в таиландской провинции Чианграй на глубине 2 км. Данных о разрушениях или жертвах не поступало.
Специалисты внимательно следят за ситуацией, особенно на севере страны, находящемся близ активных линий разломов. Населению этих территорий рекомендуют следить за информацией и предупреждениями от властей.
Ранее землетрясение магнитудой 5,4 произошло на западе американского штата Техас, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru