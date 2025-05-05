В России самозапрет на кредиты установили 10,3 млн человек

Более 10 млн россиян установили самозапрет на кредиты и займы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

«По состоянию на 5 мая 2025 года самозапрет на кредиты установили 10,3 миллиона россиян», - отметили в организации.

Полный запрет на кредиты выбрали 9,35 млн граждан, запрет на выдачи онлайн в банках и микрофинансовых организациях - 422 тысячи, полный запрет выдачи займов в МФО - 165 тысяч, полный запрет выдач в МФО и онлайн в банках – 148 тысяч.

По данным ОКБ, чаще всего самозапрет устанавливают россияне 35-45 лет (23% от общего количества), 45-55 лет (21%), 55-65 лет (20%). При этом 16% запретов приходится на граждан старше 65 лет, 13% – на 25-35-летних, 8% – на россиян до 25 лет.

В то же время граждане направили 324 тысячи заявлений на отмену самозапрета, было снято 3% установленных ранее ограничений.

Сервис по добровольному самозапрету на кредиты и займы доступен на портале госуслуг с 1 марта, напоминает 360.ru. Россияне могут установить полный или частичный запрет на потребительские кредиты и займы.

