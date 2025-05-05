Умер актер из сериала «Метод» Артур Кочканян
Актер и режиссер Артур Кочканян умер на 61-м году жизни. Об этом сообщил Нижегородский Камерный музыкальный театр имени Степанова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«От нас ушел Артур Алексанович Кочканян... актер, режиссер и педагог. Ушел, но остался - в своих учениках и спектаклях», - отметили в учреждении.
Театр посвятит памяти артиста показ мюзикла «Труффальдино» в постановке Кочканяна, запланированный на 24 мая.
Артур Кочканян родился в 1964 году, окончил режиссерский факультет РАТИ-ГИТИСа, преподавал актерское мастерство, сценическое движение и фехтование в Нижегородской государственной консерватории имени М.Глинки, в качестве главного режиссера работал в Воркутинском драматическом театре. Кроме того, артист был режиссером и худруком Республиканского Русского театра драмы и комедии Калмыкии. Также Кочканян играл в кино, в частности, он снялся в сериале «Метод».
Ранее в возрасте 77 лет умер актер и певец, народный артист России, Татарстана и Башкирии Фидан Гафаров, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru