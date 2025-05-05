Девять человек пострадали при стрельбе в Аризоне в США

Стрельба произошла в ресторане в штате Аризона в США. Об этом сообщает телеканал ABC, ссылаясь на данные полиции.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в городе Глендейл. В результате ЧП пострадали не менее девяти человек.

Предположительно, стрельбу открыли несколько человек, нападавшие скрылись, ведутся их поиски.

Ранее в Каменске-Уральском произошла стрельба у клуба, пострадали два человека. Полиция задержала подозреваемого в использовании оружия Антона Хафизова, его обвинили в хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, пишет Ura.ru.

