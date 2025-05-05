Экранизация повести «В списках не значился» стала лидером кинопроката в РФ
Фильм режиссера Сергея Коротаева «В списках не значился» стал лидером российского кинопроката по итогам выходных. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Картина по одноименной повести Бориса Васильева вышла на экраны 1 мая, главные роли в ней сыграли Владислав Миллер и Владимир Машков. За 1-4 мая лента заработала 234,8 млн рублей.
Вторым в списке лидеров проката стал фильм Николая Лебедева «Кракен» с Александром Петровым и Алексеем Гуськовым. Работа собрала за уик-энд 223 млн рублей.
Также в рейтинг самых популярных лент в кино вошла картина Ильи Учителя «Батя-2. Дед». За выходные фильм с Владимиром Вдовиченковым и Евгением Цыгановым в главных ролях заработал 102,2 млн рублей.
Ранее российский прокат возглавлял фильм «Кракен», который в первые выходные после премьеры собрал 168 млн рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru