Экранизация повести «В списках не значился» стала лидером кинопроката в РФ

Фильм режиссера Сергея Коротаева «В списках не значился» стал лидером российского кинопроката по итогам выходных. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Картина по одноименной повести Бориса Васильева вышла на экраны 1 мая, главные роли в ней сыграли Владислав Миллер и Владимир Машков. За 1-4 мая лента заработала 234,8 млн рублей.

Вторым в списке лидеров проката стал фильм Николая Лебедева «Кракен» с Александром Петровым и Алексеем Гуськовым. Работа собрала за уик-энд 223 млн рублей.

Также в рейтинг самых популярных лент в кино вошла картина Ильи Учителя «Батя-2. Дед». За выходные фильм с Владимиром Вдовиченковым и Евгением Цыгановым в главных ролях заработал 102,2 млн рублей.

Ранее российский прокат возглавлял фильм «Кракен», который в первые выходные после премьеры собрал 168 млн рублей.

