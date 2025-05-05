Теннисисты из России впервые с 2019 года покинули топ-10 мирового рейтинга
Российские спортсмены впервые с июня 2019 года не вошли в первую десятку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный список представлен на сайте объединения.
Самую высокую - 11-ю - строчку среди теннисистов из России занимает Даниил Медведев с 3290 очками. В свою очередь, Андрей Рублев, который долгое время оставался в десятке сильнейших теннисистов планеты, занял 17-е место. Спортсмен набрал 2580 очков.
Лидером списка ATP остается итальянец Янник Синнер с 9730 очками.
Ранее Даниил Медведев уступил норвежцу Касперу Рууду на турнире «Мастерс» в Мадриде и покинул соревнования, напоминает RT.
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