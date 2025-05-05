Теннисисты из России впервые с 2019 года покинули топ-10 мирового рейтинга

Российские спортсмены впервые с июня 2019 года не вошли в первую десятку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный список представлен на сайте объединения.

Самую высокую - 11-ю - строчку среди теннисистов из России занимает Даниил Медведев с 3290 очками. В свою очередь, Андрей Рублев, который долгое время оставался в десятке сильнейших теннисистов планеты, занял 17-е место. Спортсмен набрал 2580 очков.

Лидером списка ATP остается итальянец Янник Синнер с 9730 очками.

Ранее Даниил Медведев уступил норвежцу Касперу Рууду на турнире «Мастерс» в Мадриде и покинул соревнования, напоминает RT.

