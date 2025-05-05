В аэропорту Надыма ввели временные ограничения

Работу аэропорта временно ограничили в Надыме. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Меры действуют с 08:00 мск.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», - написал представитель федеральной службы.

Ограничения ввели в целях обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров.

Ранее была ограничена работа столичного аэропорта Домодедово, меры вводились на фоне попытки атаки беспилотников на Москву, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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