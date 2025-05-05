В аэропорту Надыма ввели временные ограничения
5 мая 202508:51
Работу аэропорта временно ограничили в Надыме. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Меры действуют с 08:00 мск.
«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», - написал представитель федеральной службы.
Ограничения ввели в целях обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров.
Ранее была ограничена работа столичного аэропорта Домодедово, меры вводились на фоне попытки атаки беспилотников на Москву, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Девять человек пострадали при стрельбе в Аризоне в США
- Теннисисты из России впервые с 2019 года покинули топ-10 мирового рейтинга
- Серия землетрясений произошла в Мьянме
- В аэропорту Надыма ввели временные ограничения
- Экранизация повести «В списках не значился» стала лидером кинопроката в РФ
- Трамп захотел ввести 100-процентные пошлины на все иностранные фильмы
- СМИ: Замгендиректора АСВ Долголева арестована
- Первый тур президентских выборов в Румынии выиграл ультраправый Симион
- Над Россией ликвидировали 26 украинских БПЛА
- «Бессмертный полк» зарегистрировал эмблему для акции 9 мая
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru