Проблему завышенных цен на детское питание в аэропортах можно решить в рамках антимонопольного законодательства, заявил НСН председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.

Государство должно немедленно вмешаться в ситуацию, когда в аэропортах и на вокзалах продают детскую воду и фруктовые пюре по завышенным, неоправданным ценам. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. По его словам, родителям часто необходимо срочно купить питание или воду для детей, и нельзя допускать, чтобы такая нужда превращалась в инструмент для получения сверхприбыли за счет семей. Депутат направил обращение в ФАС с требованием провести системный анализ этой практики. Он также считает необходимым установит законом обязательное регулирование предельных розничных цен на базовый набор детского питания в аэропортах, на железнодорожных и авто вокзалах. Койтов заявил, что к более жестким мерам государство может прибегнуть в крайнем случае.

«Аэропорт, поезд, это места, где конкуренция ограничена естественным образом. Здесь должен работать закон о защите конкуренции. Он не позволяет просто так завышать цены при отсутствии альтернативы. ФАС уже не раз обращала внимание на эту проблему. Долгое время шла борьба за цены на воду в бутылках, вроде сейчас они понизились. Появились те же претензии к новой товарной позиции. Если экспертиза подтвердит экономически необоснованное завышение цен в сравнении с другими точками, будет выдано предписание на устранение нарушения», - пояснил собеседник НСН.