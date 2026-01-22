ФАС призвали усмирить цены на детское питание в аэропортах
Вопрос дорогих товаров для детей в аэровокзалах подпадает под антимонопольное законодательство, заявил НСН председатель Союза потребителей России Койтов.
Проблему завышенных цен на детское питание в аэропортах можно решить в рамках антимонопольного законодательства, заявил НСН председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.
Государство должно немедленно вмешаться в ситуацию, когда в аэропортах и на вокзалах продают детскую воду и фруктовые пюре по завышенным, неоправданным ценам. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. По его словам, родителям часто необходимо срочно купить питание или воду для детей, и нельзя допускать, чтобы такая нужда превращалась в инструмент для получения сверхприбыли за счет семей. Депутат направил обращение в ФАС с требованием провести системный анализ этой практики. Он также считает необходимым установит законом обязательное регулирование предельных розничных цен на базовый набор детского питания в аэропортах, на железнодорожных и авто вокзалах. Койтов заявил, что к более жестким мерам государство может прибегнуть в крайнем случае.
«Аэропорт, поезд, это места, где конкуренция ограничена естественным образом. Здесь должен работать закон о защите конкуренции. Он не позволяет просто так завышать цены при отсутствии альтернативы. ФАС уже не раз обращала внимание на эту проблему. Долгое время шла борьба за цены на воду в бутылках, вроде сейчас они понизились. Появились те же претензии к новой товарной позиции. Если экспертиза подтвердит экономически необоснованное завышение цен в сравнении с другими точками, будет выдано предписание на устранение нарушения», - пояснил собеседник НСН.
При этом Койтов исключил прямое регулирование цен на детское питание в аэропортах.
«Это тонкая материя. У нас есть социально значимые товары, цены на которые правительство может регулировать. В этом же случае речь идет о недопущении условных монополий. В целом понятно, что там нет альтернативы. Если человек прошел досмотр, оказался в чистой зоне аэропорта, он не может просто так выйти в соседний магазин. Получается, что пассажир ограничен тем предложением, которое есть в аэропорту. Предприниматель не может злоупотреблять такой выигрышной позицией», - отметил эксперт.
Он не прогнозирует каких- либо жестких мер с целью решения вопроса.
«Всё будет в рамках мягкой силы, которую ФАС применяет во многих других вопросах. Если придут к выводу, что есть признаки злоупотребления, обратятся к хозяйствующим субъектам с предложением привести наценки к экономически обоснованному размеру. Как показывает практика, компании идут на это добровольно. Если же кто-то заартачится, антимонопольная служба прибегнет к более жестким мерам. Правительство также может отреагировать, задействовать правоохранителей, судебную систему», - заключил председатель Союза потребителей России.
По словам депутата Каплана Панеша, проблема упирается в тупик стандартной отговорки: администрации заявляют, что они лишь сдают площади в аренду и не могут вмешиваться в ценовую политику. В связи с этим он призвал признать их неотъемлемым элементом социально-бытовой инфраструктуры транспортного объекта, такой же, как туалеты или залы ожидания. Тогда оператора аэропорта или вокзала можно будет обязать обеспечивать разумные правила торговли.
Ранее ФАС решила выяснить, почему в крупных сетевых супермаркетах сильно завышены цены на некоторые продукты питания. Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» Алексей Койтов, пока рано рассчитывать на снижение цен из-за этих проверок.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Макрон заявил о задержании танкера, якобы следовавшего из России
- МВД РФ объявило в розыск поэтессу Веру Полозкову
- Посадку по биометрии запустят на рейсах «Аэрофлота» из Шереметьево
- ФАС призвали усмирить цены на детское питание в аэропортах
- АТОР: Карты россиян стали блокировать после оплаты туров через СБП
- СМИ: Трамп после встречи с Зеленским заявил, что конфликт должен завершиться
- Бурматов заявил, что отпуск по уходу за питомцем не нужен
- Мультфильм Бронзита «Три сестры» попал в число финалистов премии «Оскар»
- Немецкий политолог допустил появление у ФРГ ядерного арсенала в будущем
- Переходят на сёла: Города-миллионники «пресытились» ПВЗ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru