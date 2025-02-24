«Мяч на их стороне»: Ющенко назвал условия разблокировки Instagram и Facebook в России

Соцсети Instagram и Facebook (запрещенные в России соцсети; принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) могут вернуться в Россию, если выполнят требования законодательства, однако россиянам от этих соцсетей ни горячо, ни холодно, заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко в разговоре с НСН.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что с запрещенных в России соцсетей не станут снимать блокировку, несмотря на потепление отношений с США. Как уточнил депутат Госдумы Сергей Боярский, Россия ориентируется на развитие собственных ресурсов, которые уже стали конкурентоспособными и нашли целевую аудиторию. Ющенко назвал такую позицию разумной.