«Мяч на их стороне»: Ющенко назвал условия разблокировки Instagram и Facebook в России
Все западные компании, которые ушли с российского рынка, сейчас сами «дергаются» для того, чтобы вернуться, отметил в эфире НСН депутат Александр Ющенко.
Соцсети Instagram и Facebook (запрещенные в России соцсети; принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) могут вернуться в Россию, если выполнят требования законодательства, однако россиянам от этих соцсетей ни горячо, ни холодно, заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко в разговоре с НСН.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что с запрещенных в России соцсетей не станут снимать блокировку, несмотря на потепление отношений с США. Как уточнил депутат Госдумы Сергей Боярский, Россия ориентируется на развитие собственных ресурсов, которые уже стали конкурентоспособными и нашли целевую аудиторию. Ющенко назвал такую позицию разумной.
«Мы напомним, почему заблокированы были эти ресурсы – по невыполнению российского законодательства, в том числе цензурирования, которое было абсолютно беспредельным в отношении наших российских пользователей. Первоисточником блокировки была политика крупнейшей IT-компании - Meta. Поэтому, собственно, на их стороне и мяч. Готовы они выполнять российское законодательство или не готовы? Лично я скажу, что мне от отсутствия запрещенных соцсетей ни горячо, ни холодно. Нет и нет. Я думаю, что так у большинства людей, кроме некоторых категорий девушек, которые любят выкладывать свои фотографии. Я пока не вижу необходимости в такой дискуссии», - сказал Ющенко.
Депутат отметил, что дело с YouTube обстоит по-другому, поскольку аналог видеохостинга в России до сих пор не создали.
«Другой вопрос к YouTube, который сегодня, собственно, заторможен. На мой взгляд, у нас не произведено никаких конкурентоспособных аналогов, которые по удобству и по своей навигации способны были бы заменить его. Поэтому тут вопрос к нашим производителям и нашим ресурсам, у нас все возможности есть для того, чтобы создать такие платформы, видеоплатформы, соцсети. Пока почему-то мы не особо видим активность в этом направлении», - указал собеседник агентства.
По словам Ющенко, все западные компании, которые ушли с российского рынка, сейчас сами «дергаются» для того, чтобы вернуться.
«В первую очередь, все западные компании, которые ушли, сейчас сами дергаются для того, чтобы вернуться. Мы нашли все силы справиться без них, но это мы видим и на рынке товаров народного потребления, и на рынке IT-компаний то же самое. Пожалуйста, мы открыты к диалогу, но я пока перспективы такого диалога не вижу», - добавил он.
Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в беседе с НСН заявил, что запрещенные соцсети не ощущают потерю пользователей в России, для них это не такой большой рынок, передает «Радиоточка НСН».
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