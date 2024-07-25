Донести позицию: В Кремле выступили за разблокировку Instagram после СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что следует как можно скорее возобновить доступ к Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Однако он убежден, что в текущих условиях требуются жесткие ограничения.

«Я считаю, что да, лучше как можно скорее возобновить этот доступ (к Instagram – ред НСН). Это моя точка зрения. Но здесь очень важный момент», – сказал Песков.

Он отметил, что Россия находится в условиях конфликта с Украиной, поэтому должны действовать жесткие ограничения, к которым следует относиться с пониманием. По словам Пескова, когда потребность в ограничениях станет минимальной, нужно будет «снова задействовать все платформы» с тем, чтобы доносить позицию РФ до остального мира.