Донести позицию: В Кремле выступили за разблокировку Instagram после СВО
Пресс-секретарь президента РФ Песков считает, что доступ к соцсети можно возобновить, как только исчезнет потребность в жестких ограничениях. Тем временем в ГД размышляют над запретом рекламы в закблокированных соцсетях.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что следует как можно скорее возобновить доступ к Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Однако он убежден, что в текущих условиях требуются жесткие ограничения.
«Я считаю, что да, лучше как можно скорее возобновить этот доступ (к Instagram – ред НСН). Это моя точка зрения. Но здесь очень важный момент», – сказал Песков.
Он отметил, что Россия находится в условиях конфликта с Украиной, поэтому должны действовать жесткие ограничения, к которым следует относиться с пониманием. По словам Пескова, когда потребность в ограничениях станет минимальной, нужно будет «снова задействовать все платформы» с тем, чтобы доносить позицию РФ до остального мира.
«Убежден, что мы должны использовать все возможные платформы для того, чтобы доносить нашу точку зрения... Надо пользоваться любой возможностью», – добавил Песков.
УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗБЛОКИРОВКИ
Instagram был заблокирован в РФ в марте 2022 года. Причиной блокировки стала публикация скриншота внутренней рассылки пресс-секретаря Meta Энди Стоуна. В ней сообщалось, что компания временно сняла запрет на публикацию призывов к насилию в отношении военнослужащих России, которые участвуют в спецоперации на Украине.
Позднее в компании пояснили, что по отношению к обычным российским гражданам такие призывы по-прежнему считаются недопустимыми. Тогда вице-президент Meta Ник Клегг заявил, что пользователи на Украине должны иметь возможность «выражать ярость и сопротивление». Вместе с тем он подчеркнул, что компания не потерпит русофобии и любой дискриминации, а также притеснений против россиян на платформах.
Для разблокировки соцсети российская сторона требует лишь одно условие – исполнять законодательство РФ, заявил 24 июля глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. По его словам, пока площадка не предприняла никаких шагов к этому.
Со своей стороны, зампред думского комитета по информполитике Антон Горелкин добавил, что Instagram до сих пор не принес извинения за «попытку легализовать призывы убивать российских граждан».
Роскомнадзор также неоднократно сообщал, что предпосылки для снятия блокировки с социальных сетей Meta в стране не просматриваются.
ПРИЗЫВЫ ОТКРЫТЬ INSTAGRAM И ЗАПРЕТ РЕКЛАМЫ
Еще в сентябре 2022 года лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил разблокировать Instagram. Тогда он отмечал, что больше нет необходимости блокировать соцсеть, так как она начала «хорошо себя вести», а также важна для бизнеса.
Для многих российских блогеров блокировка Instagram стала фатальной. В ноябре того же года Совет блогеров обратился к президенту РФ Владимиру Путину и зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву с просьбой пересмотреть решение о блокировке соцсети. Тогда «Ведомости» со ссылкой на соответствующее письмо блогеров отмечали, что российские аналоги не обладают такой популярностью у пользователей РФ и тем более у иностранных граждан.
Между тем депутаты Госдумы занимались разработкой ряда законопроектов, которые привели бы к оттоку российских блогеров из Instagram. В частности, во вторник, 23 июля, комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект о запрете распространять рекламу на информационных ресурсах иностранных организаций, признанных в РФ нежелательными, а также на ресурсах организаций, деятельность которых признана экстремистской и запрещена в РФ.
Авторы инициативы указывали, что некоторые пользователи продолжают использовать информационные ресурсы Instagram и Facebook (последний также запрещен в РФ, принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), что создает для владельцев таких противоправных информационных ресурсов возможность получать доходы от распространения рекламы.
Несмотря на возможные запреты рекламы в запрещенных соцсетях, аудитория и бизнес остается в Instagram. При этом председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко сообщал НСН, что Instagram и Facebook потеряли около половины российской аудитории после их запрета на территории страны. Однако он выразил уверенность, что россияне вернутся в заблокированные соцсети после снятия запрета на пользование.
«Есть измерения, которые говорят о том, что примерно от половины до трех четвертей пользуются VPN, хотя, я склоняюсь к мнению, что половина аудитории не преодолела VPN-скачок. Плюс Роскомнадзор в последнее время достаточно жестко изгоняет сервисы VPN, которые не подкачивают к себе списки ведомства. Поэтому, я думаю, где-то половина пользователей Facebook и Instagram прекратили пользоваться этими соцсетями. Кто-то ушел во Вконтакте, кто-то в Telegram. Касаемо возвратов, я думаю, что если Роскомнадзор разблокирует Facebook и Instagram, то пользователи туда вернутся», – говорил Клименко.
Ранее, когда Тверской суд Москвы принял решение о запрете деятельности Meta на территории России, сообщалось, что пользователи не будут привлекаться к ответственности за размещение контента в Facebook и Instagram, если он не относится к разряду запрещенных. Тогда адвокат Meta просила отказать в удовлетворении иска. По словам стороны защиты, компания после публичного обсуждения изменила свою политику и заявляет о недопустимости русофобии и призывов к насилию против граждан РФ, передает «Радиоточка НСН».
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