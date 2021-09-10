«Мы же не фанатики». Милонова не пугает гостиница Гейтса у Кремля

«Здания гостиниц принадлежат россиянам, гостиница не является собственником здания, она арендует его. И до этого Four Seasons принадлежала иностранцам. Мне гораздо больше импонируют известные мировые сети гостиничные, чем турки или китайцы. Потому что китайцы никогда не ведут бизнес на территории страны, они бы все расчеты сразу перевели к себе в Китай, и мы бы остались без отчислений. Билл Гейтс не только плохое делает. Мы же не фанатики, который считают, что он жидкий чип 5G заливает через прививку "Спутник". Надеюсь, люди не будут видеть синий экран смерти в этих гостиницах. Надо спокойнее относиться. У нас все гостиницы, которые находятся рядом с Кремлем, рядом с центром Петербурга, Москвы, так или иначе аффилированы с иностранными компаниями. Это нормально. Это просто гостиницы. Мы же приветствуем, чтобы иностранцы вкладывали в Россию. Наоборот, они демонстрируют свое хорошее отношение к нашей стране, они не слушают всех этих демократов американских. Они слушают нас, верят в Россию и в то, что в ней можно делать нормальный бизнес. Если бы не верили, то не вкладывали бы», - подчеркнул депутат.

Политик также посетовал, что отечественные бизнесмены не намерены развивать гостиничное дело в России.

«Российские миллиардеры, к сожалению великому, не все отличные ребята. Конечно, можно было российскому бизнесу заняться гостиницами. Но они почему-то предпочитают гадить наш город своими уродливыми домами в новых кварталах. Все-таки развитие хорошей гостиницы – это искусство управления, гостиничного управления, оно доступно не каждому, это мастерство. Надеюсь, что наши увидят это и подумают: "Хватит нам уже заниматься кальянными, стриптиз-клубами и магазинами секс-шопами, надо вкладывать деньги в нормальные вещи"», - выразил надежду политик.

В свою очередь, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов заявил, что интересы компании Гейтса направлены не на Россию, а на конкретную гостиничную сеть.

«Идет речь о том, что Гейтс приобретает имущественный комплекс, приобретает, насколько я понимаю, долю в гостиничном операторе Four Seasons. Это премиальный бренд, он приобретает его как компанию, которая управляет отелями по миру и частично ими владеет, но в Москве и Санкт-Петербурге она точно не владеет, только управляет. Он не инвестирует никакие деньги в объекты в центре Москвы, это не может быть символичным. Я предполагаю, что он знает, что Four Seasons в том числе есть в Москве и Санкт-Петербурге, но именно в них он деньги не инвестирует», - объяснил отельер.

Ранее стало известно, что миллиардеры США за последние 17 месяцев в общем увеличили свое состояние на 1,8 триллиона долларов. Билл Гейтс за время пандемии стал богаче на 32,6 миллиарда долларов.

