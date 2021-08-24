Американские миллиардеры стали богаче на 1,8 трлн долларов за пандемию

Миллиардеры США за последние 17 месяцев в общем увеличили свое состояние на 1,8 триллиона долларов. Об этом сообщается в докладе американского неправительственного исследовательского института Institute for Policy Studies.



В тексте документа отмечается, что основатель корпорации Amazon Джефф Безос стал богаче на 75 миллиардов. Основатель и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск увеличил свое состояние на 150,8 миллиарда долларов.

Также в топ попали основатель компании Microsoft Билл Гейтс, его капитал увеличился на 32,6 миллиарда долларов. Основатель и глава компании Facebook Марк Цукерберг стал богаче на 74,2 миллиарда долларов.

В ООН неоднократно отмечали, что состояние 1% богатейших людей в мире больше, чем капиталы всего остального населения. Одной из причин сверхдоходов является уклонение от уплаты налогов.

