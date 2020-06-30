Новости за ночь: Названы самые востребованные специальности в России

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков на заседании правительства назвал самую востребованную на сегодня профессию. Это аналитик данных. Также в списке самых востребованных профессий в России: специальности в области IT, медицины и педагогики.

«Свободная пресса» уточняет, лидерами по трудоустройству своих выпускников в нашей стране являются МГУ им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, МФТИ, МИФИ, МГТУ имени Баумана МГИМО, Высшая школа экономики, Финансовый университет и МИСиС. Добавим, всего в этом году российские вузы окончили 267 тыс. человек.