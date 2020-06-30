Новости за ночь: Названы самые востребованные специальности в России

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков на заседании правительства назвал самую востребованную на сегодня профессию. Это аналитик данных. Также в списке самых востребованных профессий в России: специальности в области IT, медицины и педагогики.

«Свободная пресса» уточняет, лидерами по трудоустройству своих выпускников в нашей стране являются МГУ им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, МФТИ, МИФИ, МГТУ имени Баумана МГИМО, Высшая школа экономики, Финансовый университет и МИСиС. Добавим, всего в этом году российские вузы окончили 267 тыс. человек.

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Ранее глава профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов заявил НСН, что в условиях кризиса россияне могут согласиться и на «грязную» работу, которую обычно выполняют иностранные рабочие.

«Раньше, в "мирное" время, не шли, а теперь непонятно, время покажет. Потому что многие граждане Российской Федерации потеряют свою работу. Найдут ли они аналогичную той, которую они делали, например, в офисе? Либо, если не найдут, то сколько они готовы ждать такого нового места, идентичного прежнему? Если они не готовы, то тогда они неизбежно будут «сползать» в сторону тех рабочих мест, которые пока ещё в массе своей занимают иностранные граждане. Это, в первую очередь, «грязные», небезопасные, плохо оплачиваемые рабочие места. На языке у всех крутится «дворник», но таких ещё много разных профессий — например, на стройке», - добавил собеседник НСН.



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ФОТО: twitter.com
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