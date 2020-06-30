Новости за ночь: Названы самые востребованные специальности в России
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков на заседании правительства назвал самую востребованную на сегодня профессию. Это аналитик данных. Также в списке самых востребованных профессий в России: специальности в области IT, медицины и педагогики.
«Свободная пресса» уточняет, лидерами по трудоустройству своих выпускников в нашей стране являются МГУ им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, МФТИ, МИФИ, МГТУ имени Баумана МГИМО, Высшая школа экономики, Финансовый университет и МИСиС. Добавим, всего в этом году российские вузы окончили 267 тыс. человек.
Ранее глава профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов заявил НСН, что в условиях кризиса россияне могут согласиться и на «грязную» работу, которую обычно выполняют иностранные рабочие.
«Раньше, в "мирное" время, не шли, а теперь непонятно, время покажет. Потому что многие граждане Российской Федерации потеряют свою работу. Найдут ли они аналогичную той, которую они делали, например, в офисе? Либо, если не найдут, то сколько они готовы ждать такого нового места, идентичного прежнему? Если они не готовы, то тогда они неизбежно будут «сползать» в сторону тех рабочих мест, которые пока ещё в массе своей занимают иностранные граждане. Это, в первую очередь, «грязные», небезопасные, плохо оплачиваемые рабочие места. На языке у всех крутится «дворник», но таких ещё много разных профессий — например, на стройке», - добавил собеседник НСН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
641 тыс.+6 719 / сут.
Умерли
9 166+93 / сут.
Выздоровели
403 тыс.+4 343 / сут.
- Новости за ночь: Названы самые востребованные специальности в России
- Еще 35 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
- Сергей Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
- МЭР: В РФ из-за пандемии COVID-19 сократили 680 тысяч сотрудников
- Путин посмертно наградил 19-летнюю девушку-волонтера за помощь пожилым людям
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru