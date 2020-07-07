Трудовых мигрантов в Подмосковье обязали сдать тест на COVID-19

Трудовым мигрантам в Московской области организуют обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию. Об этом проинформировал заместитель председателя правительства Подмосоквья, руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

Перечень инфекционных заболеваний, которые не дают право на получение патента, был обновлён в конце июня. Теперь каждый приезжий из другого государства, желающий трудоустроиться в Московской области, обязан предъявить результаты исследования на COVID-19.

Пройти тестирования гастарбайтеры могут в Едином миграционном центре региона, уточняет сайт «Подмосковье сегодня». Как подчеркнул Каратаев, такое исследование – важный инструмент в противодействии распространения коронавируса.

