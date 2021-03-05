«Мы омерзительны»: Прилепин предложил ввести временную диктатуру и закрыть телевидение

Писатель, политический деятель Захар Прилепин прокомментировал новость об участии «скопинского маньяка» Виктора Мохова в ток-шоу.

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Прилепин предположил, что Мохов получит за появление на экране вознаграждение в несколько миллионов рублей. Как отметил писатель, преступника увидят миллионы людей, часть из которых может задуматься «о чем-то смутном».

«Мы омерзительны. Только ради этого стоит устроить здесь временную диктатуру и всё это телевидение забить досками наглухо. Оставить два телеканала: "Скрепы" и "Армия". И "Сад-огород" по выходным», — написал Прилепин на своей странице в Facebook.

Кроме того, публицист считает, что в стране необходимо использовать только собственные социальные сети: "Однополчане", "Сокурсники", "Волонтеры", а также лишить пользователей интернета анонимности.

Прилепин также отметил, что после освобождения маньяков стоит отправлять «на тихие поселения в вечной мерзлоте», сообщает Ura.ru.

Мохова осудили за похищение двух девушек 14 и 17 лет в 2000 году. Маньяк почти четыре года продержал их в подвале, где избивал и насиловал, отмечает «Свободная пресса». Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима, 3 марта этого года он вышел на свободу.

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