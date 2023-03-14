«Мы не торопимся!»: Депутат Швыткин уточнил нюансы повышения призывного возраста
Зампред комитета Госдумы по обороне отметил, что нет планов принимать законопроект до 1 апреля, когда начнется весенний призыв.
Депутаты не торопятся с принятием законопроекта о повышении призывного возраста, предполагается, что он вступит в действие с 2024 года, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире НСН.
Накануне депутаты Госдумы Андрей Картаполов, Юрий Швыткин и Андрей Красов внесли на рассмотрение законопроект о повышении призывного возраста. В частности, предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста до 21 года. Верхний предел – до 30 лет.
«Мы не торопимся с принятием законопроекта. Наверняка в весеннюю сессию мы будем рассматривать его, предполагается, что он вступает в действие с 1 января 2024 года. Нет такого обязательства, чтобы принять законопроект до 1 апреля, когда начнется весенний призыв. Переходный период касается только возраста 19,20 и 21 года до 30 лет. Это в законе четко прописано, соответственно 2024, 2025 и 2026 года», - рассказал он.
Ранее основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров заявил в эфире НСН, что изменение призывного возраста больно ударит по социальной и экономической ситуации, это станет ежегодным шоком для страны.
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