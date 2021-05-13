«Мы идем к крепостному праву». Зачем россиянам микрозаймы

Юрист, эксперт в области банкротства, ликвидации организаций, взыскания задолженности, работы с проблемными активами Дмитрий Кваша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия приближается к возвращению "крепостного права" из-за ситуации с микрозаймами. Так он отреагировал на слова депутата Госдумы от КПРФ Веры Ганзи о том, что россияне вынужденно берут микрозаймы из-за отсутствия денег на продукты питания и оплату услуг ЖКХ.

«К сожалению, сейчас люди вынуждены идти не в банки за займами, потому что банки им уже не дают, а обращаться в микрофинансовые организации. У них более лояльный режим выдачи микрозаймов, но заемщиков ожидают более серьезные последствия в случае просрочек. Деятельность коллекторов микрофинансовых организаций гораздо жестче, чем работа банковских коллекторских агентств», - отметил юрист.

Эксперт считает, что права низших слоев населения на самом деле никого не интересуют.

«Мы идем к "крепостному праву". Если у должника есть хоть какое-то жильё, то ничего не мешает его сейчас отобрать и показать, что якобы мы ему что-то предоставим. Как это будет на практике, совершенно непонятно. Одно дело, когда у вас квартира в Москве, вы понимаете, сколько она стоит. И вам вместо нее дают другую! Это пока вам говорят, что переселение будет в том же районе, в том же регионе. Но, кажется, дальше будет выдаваться какая-то региональная квартира, и вообще это будет граничить с каким-нибудь общежитием или коммуналкой для таких переселенцев. Думаю, мы идем к тому, что единственное жилье у нас не будет подлежать какому-то иммунитету», - заключил Кваша.

Член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина, напротив, считает, что с доходами у россиян все в порядке, а микрозаймы оформляют люди, которые привыкли их не отдавать.

«Никогда не было такого, что берут на продукты питания! Это показывает судебная практика, работа судебных приставов с этими людьми. На излишки берут, на телефон дорогой, потому что сын захотел, бабушек ловят и им втюхивают эти микрозаймы. Сегодня существует государственная поддержка на услуги ЖКХ, доплачивают семьям с детьми. Нет такого, что люди с пустыми кошельками. Просто у людей есть излишки «хотелок», на которые они берут эти микрозайм. Не на продукты и не на услуги ЖКХ, это точно», - уверена Калинина.

Общественный деятель добавила, что приставы очень плохо работают по взысканию задолженностей по ЖКХ.

«Эта система неотлаженна, не определена правильность процедуры. Есть вопросы к ресурсоснабжающим организациям, которые тоже не работают с должниками. Сегодня есть возможность отработать эти долги. Сами системы эти практически не работают», - подытожила она.

Ранее юрист Дмитрий Кваша в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» раскритиковал идею «добровольного запрета» на кредиты для россиян.

