Отставка и грязь: «Кривая линия» победила в «дорожных войнах» мэра Чебоксар

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В конце марта мы рассказывали про дорожные проблемы Чебоксар, которые продолжаются уже несколько лет. Лапсарский проезд по весне вновь превратился в непроходимое болото, кроме того были жалобы на Марпосадское шоссе, ведущее в Новочебоксарск.

После обращения НСН к властям республики мы получили множество ответов от губернатора Олега Николаева, прокуратуры и других ведомств. Ремонт Марпосадского шоссе пообещали начать в середине апреля, а Лапсарский проезд – перевести из городского в республиканское подчинение. Кроме того, на оперативный ремонт этой дороги выделили 45 млн рублей.

Однако этим дело не закончилось. Вскоре после нашего обращения стало известно об отставке мэра Чебоксар Дениса Спирина. СМИ называли проблему с Лапсарским проездом одной из главных претензий к Спирину, возможно, именно жалоба НСН стала последней каплей в переполненной чаше терпения губернатора.

«Конечно, проблема частично решена, задвигалось хоть что-то. На Лапсарский завезли гравий и щебенку, теперь люди на работу хотя бы не по грязи ездят, машины в грязи не утопают. По Марпосадскому шоссе езжу, там полным ходом идет ремонт. У нас уже и сити-менеджера сняли за это время. После вашего звонка через недели две или три его отправили в отставку или по собственному желанию он написал», - рассказал НСН один из жителей Чебоксар.

Ну а мы дождемся завершения обещанного ремонта и будем держать ситуацию на контроле.

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Если за Чувашию теперь можно быть относительно спокойными, то в других регионах России не все так безоблачно. На днях к нам обратились жители поселка Берёзовка в Кемеровской области, которые уже в прямом смысле готовы к «дорожным войнам».

«Единственная дорога до поселка – это 13 км щебенки. Эта дорога была в отличном состоянии со времен СССР, пока пять лет назад за поселком не открыли карьер для асфальтного завода. 40-60-тонные автомобили возят ПГС с этого карьера по этой самой дороге. Они не стали делать себе технологичку, а решили по нашей дороге ездить, ну и втоптали ее в землю просто. Это Сибирь, сами понимаете, какая почва, для таких машин дорога не предназначена. На данный момент проехать в поселок на легковом автомобиле не представляется возможным (на фото). Я на своем автомобиле сломал там бампер и с тех пор езжу только на УАЗе», – рассказал НСН местный житель Сергей Демин.

По словам местных жителей, «скорые» соглашаются ездить в поселок, только если случай экстренный и кто-то реально умирает. На испорченной дороге вязнут школьные автобусы, Березовка осталась без продуктов, а терпение у людей лопнуло.

«Газели и "скорые" в дождь просто буксуют. Те же перевозчики, если "Тонар" там засадят, полдня его вытаскивают с дороги. У кого легковые машины, они стараются вообще не ездить, либо ждут, пока пройдут дожди и что-то подровняют. Школьный автобус – два факта уже было, что он просто застревал, приезжал трактор из деревни и его вытаскивал. Там ямы такие, что дети травмируются периодически. Пару раз в месяц ГИБДД приедет, паре машин по 500 рублей штраф выпишет и на этом все воздействие заканчивается. Там до того дошло, что люди пару раз просто закрывали машинами дорогу для большегрузов. Местные собираются применять радикальные меры, потому что другого варианта уже нет», - возмутился собеседник НСН.

Мы попросили разобраться в ситуации нового главу Кузбасса Илью Середюка.