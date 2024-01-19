МВД: Житель Астраханской области перевел мошенникам 16,6 миллиона рублей

Житель Астраханской области перевел мошенникам 16,6 миллиона рублей, из которых 13,6 миллиона взял в кредит, сообщает УМВД России по региону.

Отмечается, что это стало новым региональным антирекордом. Гражданин обратился в полицию с заявлением, что в одной из соцсетей к нему обратился якобы сотрудник инвестиционного фонда и предложил заработать путем вложения личных средств. Возбуждено уголовное дело.

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Телефонные мошенники начали подделывать голоса родных и знакомых потенциальных жертв, сообщает пресс-служба Центробанка. В попытке вынудить человека сообщить необходимые сведения или совершить денежный перевод, злоумышленники выходят на контакт от лица близких. Для имитации голоса используют специальные программы, уточняет ЦБ РФ.

По данным экспертов, преступники применяют комбинированные практики телефонного мошенничества. Часто разрабатывают адресные схемы по цифровому портрету человека, который формируется на основании данных соцсетей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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