МВД: Мошенники с помощью ИИ генерируют голосовые сообщения владельцев аккаунта
МВД предупредило, что мошенники с помощью искусственного интеллекта генерируют голосовые сообщения владельцев аккаунта, пишет ТАСС.
Злоумышленники подделывают голос владельца страницы, чтобы выманить у граждан деньги или данные банковской карты. Для этого мошенники взламывают аккаунты в социальных сетях.
Ранее стало известно, что МВД планирует использовать технологии ИИ для выявления поддельных видеоизображении, а также прогнозирования чрезвычайных ситуаций и моделирования сценариев реагирования на них. Как пишут «Ведомости», ведомство намерено заказать разработку двух систем на базе ИИ — «Клон» и «Конъюнктура». Издание ссылается на план по внедрению нейросетей в деятельность органов внутренних дел на 2023–2025 годы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пентагон опроверг сообщения о том, что Тейлор Свифт работает на ведомство
- Число жертв землетрясений в Японии выросло до 213
- В Курской области нейтрализовали два украинских дрона
- АТОР: Россияне в 2023 году побили исторический рекорд по турпотоку на Сейшелы
- Умер актер из фильма «Люди Икс» Адан Канто
- В России хотят запретить продажу безалкогольного пива детям
- Telegram в России опередил по популярности TikTok
- Средний размер пенсий на Украине составил менее 13 тысяч рублей
- МВД: Мошенники с помощью ИИ генерируют голосовые сообщения владельцев аккаунта
- СМИ: Бои между Израилем и ХАМАС возобновились в Дженине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru