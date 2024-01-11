МВД: Мошенники с помощью ИИ генерируют голосовые сообщения владельцев аккаунта

МВД предупредило, что мошенники с помощью искусственного интеллекта генерируют голосовые сообщения владельцев аккаунта, пишет ТАСС.

Злоумышленники подделывают голос владельца страницы, чтобы выманить у граждан деньги или данные банковской карты. Для этого мошенники взламывают аккаунты в социальных сетях.

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Ранее стало известно, что МВД планирует использовать технологии ИИ для выявления поддельных видеоизображении, а также прогнозирования чрезвычайных ситуаций и моделирования сценариев реагирования на них. Как пишут «Ведомости», ведомство намерено заказать разработку двух систем на базе ИИ — «Клон» и «Конъюнктура». Издание ссылается на план по внедрению нейросетей в деятельность органов внутренних дел на 2023–2025 годы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СоцсетиМВДМошенники

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