МВД заявило о росте числа россиян, не уведомивших о втором гражданстве
МВД в 2023 году выявило и привлекло к административной ответственности почти вдвое больше россиян, не уведомивших о наличии второго гражданства или вида на жительство другой страны, чем годом ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр министерства.
Как отметили в МВД, за январь-декабрь прошлого года в стране составили 4 585 административных протоколов по статье о нарушении порядка подачи уведомления о втором гражданстве или ВНЖ иностранного государства. При этом в январе-декабре 2022-го было составлено 2 584 таких протокола.
По данным министерства, за шесть месяцев 2023 года в России зарегистрировали 13 уголовных преступлений по статье о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии гражданства или подданства иностранного государства. Правоохранители выявили семь человек, совершивших такие преступления. При этом годом ранее МВД зарегистрировало 36 подобных преступлений и выявило 27 злоумышленников.
Между тем паспорт гражданина РФ занял 51-ое место в общемировом рейтинге паспортов компании Henley&Partners, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru