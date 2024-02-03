МВД заявило о росте числа россиян, не уведомивших о втором гражданстве

Как отметили в МВД, за январь-декабрь прошлого года в стране составили 4 585 административных протоколов по статье о нарушении порядка подачи уведомления о втором гражданстве или ВНЖ иностранного государства. При этом в январе-декабре 2022-го было составлено 2 584 таких протокола.

По данным министерства, за шесть месяцев 2023 года в России зарегистрировали 13 уголовных преступлений по статье о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии гражданства или подданства иностранного государства. Правоохранители выявили семь человек, совершивших такие преступления. При этом годом ранее МВД зарегистрировало 36 подобных преступлений и выявило 27 злоумышленников.

Между тем паспорт гражданина РФ занял 51-ое место в общемировом рейтинге паспортов компании Henley&Partners, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

