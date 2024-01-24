МВД за три месяца вынесло 62 решения о прекращении гражданства РФ

МВД России с 26 октября 2023 года по 10 января 2024 года вынесло 62 решения о прекращении гражданства РФ в связи с совершением различных преступлений. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Отмечается, что, в число преступлений входили, в частности, изнасилование, незаконный оборот наркотиков и применение насилия в отношении представителя власти. Согласно данным, наибольшее количество таких решений было вынесено в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Челябинской, Владимирской и Оренбургской областях.

Ранее сообщалось, что полиция в Санкт-Петербурге изъяла российские паспорта у девяти иностранцев из-за совершенных ими преступлений, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Гражданство РФМВД

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