МВД за три месяца вынесло 62 решения о прекращении гражданства РФ

Отмечается, что, в число преступлений входили, в частности, изнасилование, незаконный оборот наркотиков и применение насилия в отношении представителя власти. Согласно данным, наибольшее количество таких решений было вынесено в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Челябинской, Владимирской и Оренбургской областях.

Ранее сообщалось, что полиция в Санкт-Петербурге изъяла российские паспорта у девяти иностранцев из-за совершенных ими преступлений, передает «Радиоточка НСН».

