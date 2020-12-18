МВД заявило, что в России наркотики никогда не легализуют

Легально продавать в России наркотики никогда не будут. Об этом заявил замглавы МВД РФ Игорь Зубов.

«Легально продавать наркотики, ослаблять контроль за ними мы не будем», — сказал он в интервью проекту «Лично — детям», который реализуется уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка и Детским общественным советом (ДОС).

Зубов сообщил о том, что российские правоохранители перекрыли канал поставки наркотиков из Афганистана.