МВД заявило, что в России наркотики никогда не легализуют

Легально продавать в России наркотики никогда не будут. Об этом заявил замглавы МВД РФ Игорь Зубов.

«Легально продавать наркотики, ослаблять контроль за ними мы не будем», — сказал он в интервью проекту «Лично — детям», который реализуется уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка и Детским общественным советом (ДОС).

Зубов сообщил о том, что российские правоохранители перекрыли канал поставки наркотиков из Афганистана.

МВД России удалось остановить массовые поставки наркотиков из Афганистана

По его словам, наркотики - это одно из самых страшных зол в жизни человека. Поэтому Россия не пойдет по пути некоторых стран Запада, где наркотики продают легально, передает news.ru. Представитель МВД заявил, что российские власти стоят на «позиции нулевой терпимости» к наркотикам.

На этой неделе Госдума приняла закон о штрафах до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотиков в интернете.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:НаркотикиМВД РФ
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