МВД заявило, что в России наркотики никогда не легализуют
Легально продавать в России наркотики никогда не будут. Об этом заявил замглавы МВД РФ Игорь Зубов.
«Легально продавать наркотики, ослаблять контроль за ними мы не будем», — сказал он в интервью проекту «Лично — детям», который реализуется уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка и Детским общественным советом (ДОС).
Зубов сообщил о том, что российские правоохранители перекрыли канал поставки наркотиков из Афганистана.
По его словам, наркотики - это одно из самых страшных зол в жизни человека. Поэтому Россия не пойдет по пути некоторых стран Запада, где наркотики продают легально, передает news.ru. Представитель МВД заявил, что российские власти стоят на «позиции нулевой терпимости» к наркотикам.
На этой неделе Госдума приняла закон о штрафах до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотиков в интернете.
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