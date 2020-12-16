Госдума приняла закон о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о штрафах до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотиков в интернете. Об этом сообщает сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, максимальный штраф возможен для юридических лиц. Также судья сможет в административном порядке приостановить деятельность юрлица на срок до 90 суток. Для граждан штрафы могут составить от 5 до 30 тысяч рублей.

Кроме того, ужесточается наказание для операторов связи, которые несвоевременно блокируют доступ к таким онлайн-ресурсам. Для должностных лиц предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей, для юридических — до полумиллиона рублей, а при повторном нарушении в течение года — до 50 и 800 тысяч рублей соответственно.

Ранее Владимир Путин дал поручение подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете, говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

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К слову, в ноябре прошлого года сотрудники Федеральной службы безопасности изъяли наркотики на 650 миллионов рублей из одного из крупнейших в так называемом даркнете интернет-магазинов. Он реализовывал запрещённые субстанции по всей территории России — от Санкт-Петербурга до Томска, передает RT.

В десяти регионах РФ изъято в общей сложности 440 килограммов наркотических веществ. С поличным задержаны семь человек, которые через единый интернет-магазин распределяли запрещённый товар между регионами и внутри них. В Центре общественных связей ФСБ отметили, что двое задержанных отвечали за распространение особо крупных партий. Наркоторговцы доставляли до 300 килограммов зелья из Москвы и северной столицы в города.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ШтрафНаркотикиИнтернетГосдума
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