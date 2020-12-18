МВД России удалось остановить массовые поставки наркотиков из Афганистана
Сотрудники правоохранительных органов провели операцию по перекрытию массового поступления наркотиков из Афганистана. Об этом сообщил замглавы МВД России Игорь Зубов.
Он отметил, что благодаря действиям силовых структур проблема наркотиков в России «не так остра», как в странах ближнего зарубежья. Зубов рассказал об удавшейся попытке перекрыть массированное поступление наркотиков из мест их произрастания в Афганистане.
Замглавы МВД сообщил, что доходы от наркоторговли по всему миру исчисляются сотнями миллиардов долларов. Он добавил, что полиция ведет диалог с коллегами из других государств о мерах предотвращения торговли синтетическими наркотиками.
Зубов выразил обеспокоенность тем, что на уровне отдельных государств существует политика по декриминализации наркотических веществ. “Мы последовательно отстаиваем позицию нулевой терпимости”, – заявил он.
По данным судебного департамента ВС РФ за 2019 год, четверть всех осужденных отбывают наказание по делам, связанным с оборотом наркотиков (ст. 228 УК РФ).
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