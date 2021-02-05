Центробанк предупредил россиян о новой схеме мошенников
Злоумышленники распространяют в интернете информацию о материальной поддержки россиян от Банка России. В частности, такая реклама обнаружена в Facebook. Как пишет РИА «Новости», ЦБ принимает меры для блокировки таких сайтов.
При переходе на сайт пользователи видят якобы подписанный «заместителем начальника Туллиной Д.В.» приказ от 20 января о «единовременной выплате за счет Центрального управления Банка Российской Федерации». Для получения денег мошенники просят ввести данные карты, включая CVC-код.
В Банке России напомнили о разработанном совместно с Мини Цифры законопроекте, который позволит ЦБ оперативно блокировать такие сайты. Госдума рассмотрит документ во втором чтении.
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