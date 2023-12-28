В Петербурге девять человек лишили гражданства России из-за преступлений
Полиция в Санкт-Петербурге изъяла российские паспорта у девяти иностранцев из-за совершенных ими преступлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.
«Сотрудники полиции провели процедуру прекращения гражданства Российской Федерации девяти уроженцев ближнего зарубежья вследствие совершения ими преступлений», — отметили в ведомстве.
Иностранцы приобрели гражданство РФ около 10 лет назад и были лишены российских паспортов после вступления в силу обвинительных приговоров. Большинство преступников осуждены за незаконный оборот наркотиков. Осужденным вручили уведомления о прекращении гражданства, изъяли и аннулировали документы.
Ранее в России вступил в силу новый закон о гражданстве, который позволяет лишать приобретенного паспорта за совершение преступлений по 64 статьям Уголовного кодекса. При этом Следственный комитет предложил проработать вопрос о возможном лишении приобретенного российского гражданства за приготовление, покушение либо совершение любых умышленных тяжких и особо тяжких преступлений, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru