В Петербурге девять человек лишили гражданства России из-за преступлений

Полиция в Санкт-Петербурге изъяла российские паспорта у девяти иностранцев из-за совершенных ими преступлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В России приняли первые решения о прекращении гражданства за преступления

«Сотрудники полиции провели процедуру прекращения гражданства Российской Федерации девяти уроженцев ближнего зарубежья вследствие совершения ими преступлений», — отметили в ведомстве.

Иностранцы приобрели гражданство РФ около 10 лет назад и были лишены российских паспортов после вступления в силу обвинительных приговоров. Большинство преступников осуждены за незаконный оборот наркотиков. Осужденным вручили уведомления о прекращении гражданства, изъяли и аннулировали документы.

Ранее в России вступил в силу новый закон о гражданстве, который позволяет лишать приобретенного паспорта за совершение преступлений по 64 статьям Уголовного кодекса. При этом Следственный комитет предложил проработать вопрос о возможном лишении приобретенного российского гражданства за приготовление, покушение либо совершение любых умышленных тяжких и особо тяжких преступлений, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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