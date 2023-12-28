В Петербурге девять человек лишили гражданства России из-за преступлений

«Сотрудники полиции провели процедуру прекращения гражданства Российской Федерации девяти уроженцев ближнего зарубежья вследствие совершения ими преступлений», — отметили в ведомстве.

Иностранцы приобрели гражданство РФ около 10 лет назад и были лишены российских паспортов после вступления в силу обвинительных приговоров. Большинство преступников осуждены за незаконный оборот наркотиков. Осужденным вручили уведомления о прекращении гражданства, изъяли и аннулировали документы.

Ранее в России вступил в силу новый закон о гражданстве, который позволяет лишать приобретенного паспорта за совершение преступлений по 64 статьям Уголовного кодекса. При этом Следственный комитет предложил проработать вопрос о возможном лишении приобретенного российского гражданства за приготовление, покушение либо совершение любых умышленных тяжких и особо тяжких преступлений, пишет RT.

