Володин: С 5 февраля в РФ начнет работать режим высылки незаконных мигрантов

В России с 5 февраля начнет функционировать режим высылки незаконных мигрантов. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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Политик объяснил, что такая мера направлена на повышение безопасности в стране. По словам Володина, теперь будет введена административная ответственность за нарушение правил въезда в РФ и выезда из страны. Он подчеркнул, что закон также затронет оказание услуг для мигрантов, которые включены в реестр контролируемых лиц.

Ранее платформа «Мигрант Сервис», отвечая на запрос НСН, сообщила, что 46% трудовых мигрантов хотели бы работать в полиции.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ЗаконМигрантыГосдумаВячеслав Володин

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