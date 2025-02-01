Володин: С 5 февраля в РФ начнет работать режим высылки незаконных мигрантов
В России с 5 февраля начнет функционировать режим высылки незаконных мигрантов. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Политик объяснил, что такая мера направлена на повышение безопасности в стране. По словам Володина, теперь будет введена административная ответственность за нарушение правил въезда в РФ и выезда из страны. Он подчеркнул, что закон также затронет оказание услуг для мигрантов, которые включены в реестр контролируемых лиц.
Ранее платформа «Мигрант Сервис», отвечая на запрос НСН, сообщила, что 46% трудовых мигрантов хотели бы работать в полиции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru