МВД: за нарушения регулирования оборота метанола будет грозить административное наказание

В России будет предусмотрена административная ответственность за нарушения в производстве и обороте метанола и метанолсодержащих жидкостей, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ.

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Накануне стало известно, что российский Минпромторг подготовил законопроект о введении в России госрегулирования производства и оборота метилового спирта.

Согласно документу, в России планируется ввести новые необходимые требования к обороту метанола.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что необходимо обложить акцизом весь этиловый спирт, который производится в России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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