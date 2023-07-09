МВД: за нарушения регулирования оборота метанола будет грозить административное наказание
В России будет предусмотрена административная ответственность за нарушения в производстве и обороте метанола и метанолсодержащих жидкостей, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ.
Накануне стало известно, что российский Минпромторг подготовил законопроект о введении в России госрегулирования производства и оборота метилового спирта.
Согласно документу, в России планируется ввести новые необходимые требования к обороту метанола.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что необходимо обложить акцизом весь этиловый спирт, который производится в России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru