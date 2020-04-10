МВД пока не будет штрафовать за просроченные паспорта и права

Министерство внутренних дел приняло решение временно не привлекать к административной ответственности граждан за просроченные паспорта или водительские удостоверения в связи с ситуацией с коронавирусом. Соответствующее указание разослано в территориальные органы, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.

Так временно не будут штрафовать родителей несовершеннолетних детей, не обратившихся своевременно за получением паспорта по достижении ребёнком 14-летнего возраста.