МВД пока не будет штрафовать за просроченные паспорта и права

Министерство внутренних дел приняло решение временно не привлекать к административной ответственности граждан за просроченные паспорта или водительские удостоверения в связи с ситуацией с коронавирусом. Соответствующее указание разослано в территориальные органы, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.

Так временно не будут штрафовать родителей несовершеннолетних детей, не обратившихся своевременно за получением паспорта по достижении ребёнком 14-летнего возраста.

И никто не разберет, кто кого за что штрафует

Кроме того, полицейские не будут задерживать граждан на автомобилях, которые используются для перевозки медикаментов, продуктов питания, бытовой техники, семян, другого посадочного материала, а также некоторые других видов грузов.

Руководство МВД ориентирует территориальные подразделения в первую очередь на системную работу по выявлению и привлечению к административной ответственности нарушителей режимов карантина и самоизоляции.

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Фото: facebook.com/mvd.official
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