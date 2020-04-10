МВД пока не будет штрафовать за просроченные паспорта и права
Министерство внутренних дел приняло решение временно не привлекать к административной ответственности граждан за просроченные паспорта или водительские удостоверения в связи с ситуацией с коронавирусом. Соответствующее указание разослано в территориальные органы, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.
Так временно не будут штрафовать родителей несовершеннолетних детей, не обратившихся своевременно за получением паспорта по достижении ребёнком 14-летнего возраста.
Кроме того, полицейские не будут задерживать граждан на автомобилях, которые используются для перевозки медикаментов, продуктов питания, бытовой техники, семян, другого посадочного материала, а также некоторые других видов грузов.
Руководство МВД ориентирует территориальные подразделения в первую очередь на системную работу по выявлению и привлечению к административной ответственности нарушителей режимов карантина и самоизоляции.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В Москве скончались ещё восемь пациентов с коронавирусом
- Трамп заявил, что в США от коронавируса умрут меньше 100 тысяч человек
- Путин обсудил нефтяной вопрос с принцем Саудовской Аравии
- Число жертв коронавируса в мире превысило 100 тысяч
- Собянин вводит в Москве пропускной режим. Видеообращение