МВД внесло изменения в водительские права и ПТС

Глава МВД Владимир Колокольцев утвердил изменения в водительские права и паспорт транспортного средства (ПТС). Приказ опубликован на портале нормативных правовых актов.

На водительском удостоверении теперь надпись «Водительское удостоверение» будет написана на трех языках, а в ПТС будут указаны данные о количестве сидячих мест, технически допустимой массе и ранее проведенных проверках.

В свидетельстве о регистрации транспортного средства появятся сведения о мощности двигателя в лошадиных силах и таможенных ограничениях.