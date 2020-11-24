МВД внесло изменения в водительские права и ПТС

Глава МВД Владимир Колокольцев утвердил изменения в водительские права и паспорт транспортного средства (ПТС). Приказ опубликован на портале нормативных правовых актов.

На водительском удостоверении теперь надпись «Водительское удостоверение» будет написана на трех языках, а в ПТС будут указаны данные о количестве сидячих мест, технически допустимой массе и ранее проведенных проверках.

В свидетельстве о регистрации транспортного средства появятся сведения о мощности двигателя в лошадиных силах и таможенных ограничениях.

Стали известны детали изменений в сдаче экзамена на автомобильные права

Ранее эксперты назвали риски оформления ДТП через приложение, пишет «Газета.ру». С начала недели в стране начало работать мобильное приложение «Помощник ОСАГО», которое должно помочь водителям самостоятельно оформить ДТП для получения выплаты в страховой компании.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в эфире НСН прокомментировал новый формат экзамена на получение водительских прав.

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ТЕГИ:МВДВодительские Права
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