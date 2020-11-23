Стали известны детали изменений в сдаче экзамена на автомобильные права
Стало известно, на чем автоинспекторы будут делать упор, принимая экзамены на права по новым правилам с сокращенной площадкой.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ГИБДД России Михаила Черникова, планируется расширить проверку знаний не только теоретических и практических. Так, особое внимание будут уделять навыкам вождения в реальной обстановке — на автострадах, развязках, перекрестках.
Несмотря на сокращение второго этапа в экзамене, где было практическое задание «площадка», расширенная линейка упражнений даст «возможность сотруднику Госавтоинспекции понять, насколько водитель будет безопасен». Как отметил Черников, на российских дорогах ежегодно гибнет более 700 молодых водителей из-за «низких знаний и умений».
Ранее стало известно о том, что госавтоинспекторы вскоре получат новые приборы для быстрого определения наличия алкоголя или наркотиков у водителей.
Это средство индикации, которое способно установить не только если водитель употреблял алкоголь, но и наркотики, сообщает РИА Новости.
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