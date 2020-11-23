Стали известны детали изменений в сдаче экзамена на автомобильные права

Стало известно, на чем автоинспекторы будут делать упор, принимая экзамены на права по новым правилам с сокращенной площадкой.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ГИБДД России Михаила Черникова, планируется расширить проверку знаний не только теоретических и практических. Так, особое внимание будут уделять навыкам вождения в реальной обстановке — на автострадах, развязках, перекрестках.