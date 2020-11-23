Шкуматов поддержал сдачу экзаменов на автоправа «в боевых условиях»
Координатор движения «Синие ведерки» заявил НСН, что ГИБДД переходит к проверке реальных умений в нестандартных жизненных ситуациях.
Глава Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников раскрыл журналистам детали нового формата экзамена на получение прав. Сотрудники ГАИ будут уделять особое внимание умению кандидатов в водители двигаться в реальных условиях: соблюдать очередность проезда перекрестков, а также ехать с максимально разрешенной скоростью.
Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов заявил НСН, что такая идея должна была быть реализована еще несколько лет назад, потому что она позволит выпускать на дорогу только хорошо подготовленных водителей.
«Идея хорошая. Никаких проблем и рисков быть не должно. Ученик проходит обучение в автошколе и сдает внутренний экзамен там. Фактически экзамен с площади ГИБДД переносится на площадку автошколы. Логично, что ГИБДД не должна проверять, как, например, человек заезжает на горку на морально устаревших машинах. Современные авто в части управления значительно проще, и необходимость экзамена в ГИБДД фактически исчезла, а инспекторам важно перенести внимание на умение кандидатов в водители ориентироваться в потоке», - уверен эксперт.
По словам Шкуматова, уже давно существовала сдача экзамена «для галочки». И то, что ГИБДД уходит к проверке реальных умений в нестандартных жизненных ситуациях, это очень разумный подход.
«Это не блажь и не прихоть, это стало возможным за счет развития автомобилей, появления большого количества электронных помощников»
С 1 апреля 2020 года экзамены будут приниматься по новым правилам. В частности, уйдет в прошлое экзамен по первоначальным навыкам управления, который в простонародье называют «площадкой». Все его упражнения будут проверяться «в боевых условиях» - на дорогах. Проезд по автострадам, проезды перекрестков, парковки даст экзаменатору полное представление об уровне знаний кандидата в водители и о степени его готовности к самостоятельным поездкам, отмечает РИА Новости.
«Роста аварийности не жду, а вот польза будет большая. Идею нужно было давно внедрять в практику. А вот к экзамену в автошколе можно было бы привлекать инспекторов. И в этой ситуации может вырасти спрос на инструкторов, потому что люди будут ориентироваться на практику вождения. Часть профессиональных водителей могут как раз пойти работать инструкторами», - заявил в интервью НСН координатор движения «Синие ведерки».
По данным ГАИ только в прошлом году в авариях погибли более 700 начинающих водителей, которым не хватило умений и знаний, чтобы избежать трагедии.
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