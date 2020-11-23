Шкуматов поддержал сдачу экзаменов на автоправа «в боевых условиях»

Глава Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников раскрыл журналистам детали нового формата экзамена на получение прав. Сотрудники ГАИ будут уделять особое внимание умению кандидатов в водители двигаться в реальных условиях: соблюдать очередность проезда перекрестков, а также ехать с максимально разрешенной скоростью.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов заявил НСН, что такая идея должна была быть реализована еще несколько лет назад, потому что она позволит выпускать на дорогу только хорошо подготовленных водителей.

«Идея хорошая. Никаких проблем и рисков быть не должно. Ученик проходит обучение в автошколе и сдает внутренний экзамен там. Фактически экзамен с площади ГИБДД переносится на площадку автошколы. Логично, что ГИБДД не должна проверять, как, например, человек заезжает на горку на морально устаревших машинах. Современные авто в части управления значительно проще, и необходимость экзамена в ГИБДД фактически исчезла, а инспекторам важно перенести внимание на умение кандидатов в водители ориентироваться в потоке», - уверен эксперт.

По словам Шкуматова, уже давно существовала сдача экзамена «для галочки». И то, что ГИБДД уходит к проверке реальных умений в нестандартных жизненных ситуациях, это очень разумный подход.