МВД: в России ограничили полномочия Интерпола

В МВД РФ заявили, что полномочия Интерпола на территории России ограничиваются в соответствии с приказом № 199 от 31 марта 2023 года, который был зарегистрирован накануне, а опубликован сегодня, сообщает «Коммерсант».

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Согласно нормативному акту, бюро на территории РФ сможет теперь лишь проводить опросы, отождествление личности и наводить справки.

Согласно ведомственному приказу, Интерпол больше не сможет вести на территории России оперативно-разыскную деятельность.

Ранее россиянина арестовали на севере Кипра по ордеру Интерпола, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: interpol.int
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