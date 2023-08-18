МВД: в России ограничили полномочия Интерпола
В МВД РФ заявили, что полномочия Интерпола на территории России ограничиваются в соответствии с приказом № 199 от 31 марта 2023 года, который был зарегистрирован накануне, а опубликован сегодня, сообщает «Коммерсант».
Согласно нормативному акту, бюро на территории РФ сможет теперь лишь проводить опросы, отождествление личности и наводить справки.
Согласно ведомственному приказу, Интерпол больше не сможет вести на территории России оперативно-разыскную деятельность.
Ранее россиянина арестовали на севере Кипра по ордеру Интерпола, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru